Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
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Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada

22.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:28
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada

ŞİŞLİ'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı.

ŞİŞLİ'de fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Havada takla atarak yere düşen yaşlı adam yaralandı. Şoka giren sürücü ve yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin yaşlı adama çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Şişli Perihan Sokak üzerinde 9 Şubat saat 14.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Widline Erie, öğrenci yurduna eşya bıraktıktan sonra yola çıkmak istedi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanarak sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, o sırada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaşlı adam yere düştü. Otomobil ise doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam çevre sakinleri tarafından kaldırıma oturtularak sağlık ekibi beklendi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaşlı adam ve şoka giren kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yurda eşyaları bırakan sürücü otomobiliyle yola çıkmak istiyor. O sırada birden hızlanan otomobil yolu kontrol ederek gitmeye çalışan yaşlı adam çarpıyor. Havada takla atan adam yere düşerken, otomobil de duvara çarparak duruyor.

 


Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada
Şişli'de fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı; Kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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