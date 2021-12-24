Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün desteği ile 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi. Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu ve Mustafa Sarıgül Ortaokulu spor salonunda düzenlenen seminerle annelere çocukların uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Şube Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu ve Mustafa Sarıgül Ortaokulu'nda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi. Seminere Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük ve öğrenci velileri katıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Ozan Yerger tarafından annelere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Video ve slaytlarla uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verildi.