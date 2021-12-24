Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri - Haberler
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Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün desteği ile 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün desteği ile 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi. Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu ve Mustafa Sarıgül Ortaokulu spor salonunda düzenlenen seminerle annelere çocukların uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Şube Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu ve Mustafa Sarıgül Ortaokulu'nda  'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi. Seminere Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük ve öğrenci velileri katıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Ozan Yerger tarafından annelere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Video ve slaytlarla uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verildi.

Seminer öncesi annelere bilgi veren Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan "Bu projemizin ismi 'En İyi Narkotik Polisi Anne'. Bu projede uyuşturucuya başlamış bir çocuğun davranışlarındaki değişimi görmek, bilgilenmek bizim için önemli. Bizler de sizler gibi bu eğitimi almak istiyorduk. Onun için buradayız" dedi.


Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Şişli'de 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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