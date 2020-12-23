Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
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Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada

23.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:36

Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada Şişli'de bir evde eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada sokak üzerinde hayatını kaybeden Selçuk Durna'nın uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir evde eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada sokak üzerinde hayatını kaybeden Selçuk Durna'nın uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalbine gelen kurşunla yaralanan Durna'nın taksiyle kaçan saldırganların aracına tekme attığı görülüyor.

Olay, geçtiğimiz 13 Aralık'ta saat 02.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta gerçekleşen olayda, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlarla ateş açılmıştı. Sokakta devam eden kavgada taksiye binen bir şahıs, Selçuk Durna'ya ateş açmıştı. Taksinin içinden ateş açması sonucu kalbinden yaralanan Durna, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. O anları ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sokaktan geri manevra yapan taksideki kişi, taksiye doğru koşan Durna'ya silahla ateş ediyor. Karın bölgesinden yaralanan Selçuk Durna kanlar içinde yere düşüyor. Ardından taksi uzaklaşıyor.

Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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