Son dakika haber... Şişli'de ağaçlık alandan binanın dış cephesine sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber... Şişli'de ağaçlık alandan binanın dış cephesine sıçrayan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de ağaçlık alanda çıkıp bir binanın dış cephesine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de ağaçlık alanda çıkıp bir binanın dış cephesine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde 5 katlı binanın yanındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın binanın dış cephesindeki reklam afişlerine de sıçradı.

Yangını gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Son dakika haber... Şişli'de ağaçlık alandan binanın dış cephesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Şişli'de ağaçlık alandan binanın dış cephesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Şişli'de ağaçlık alandan binanın dış cephesine sıçrayan yangın söndürüldü

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AA - Son Dakika Haberleri

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