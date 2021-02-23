Son dakika haberi: Şişli'de 8 katlı binada yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Özgür EREN / ŞİŞLİ'de sekiz katlı boş binada söküm çalışmaları yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Özgür EREN/ ŞİŞLİ'de sekiz katlı boş binada söküm çalışmaları yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi Bilgiç Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında, sekiz katlı boş binada söküm çalışması yapılırken dış kaplamada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartmanın tüm yüzeyini kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin iki yönden müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken binada hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı