Son dakika haberi: Şişli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Şişli'de düzenlenen silahlı saldırıda olayla ilgisi bulunmayan ve kızını parka götürürken başından yaralanan Okan Karaten'in (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de düzenlenen silahlı saldırıda olayla ilgisi bulunmayan ve kızını parka götürürken başından yaralanan Okan Karaten'in (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kişilere yönelik otomatik silahlarla açılan ateş sonucu Okan Karaten'in hayatını kaybetmesi, kurye olarak çalışan M.T'nin (23) ve gruptan bir kişinin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin olayda kullandığı bir pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve otomatik silah ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında emlakçı oldukları öğrenilen gruptakiler Halis Y. (56), Ahmet A. (54), Gültekin E.A. (26) ile karşı gruptaki Cem İ. (36), Osman T. (28), İslam A. (21) ve Berkay G.'nin (27) bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Olay

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta öğle saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele otomatik silahlarla ateş açtı.

Açılan ateşte olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten, 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan kurye M.T. ile gruptan bir kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış