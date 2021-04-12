Son dakika haberi | SIRTINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - YENİDEN
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Son dakika haberi | SIRTINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'un Oltu ilçesinde yürürken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yürürken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sırtında bıçakla hastaneye götürülen Ö.Ç. tedavi altına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Oltu Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ö.Ç., sırtından bıçaklandı. Arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklanan Ö.Ç., kaldırıma yığıldı. Yere düşen Ö.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç.'nin verdiği ifadesinde kendisini bıçaklayan kişiyi görmediğini söyledi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

Bu arada bıçaklı saldırı, Ziyabey Caddesi'ndeki bir işyerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak gelen bir kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak ayrıldığı kameralar tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi | SIRTINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - YENİDEN
Son dakika haberi | SIRTINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - YENİDEN
Son dakika haberi | SIRTINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - YENİDEN
Son dakika haberi | SIRTINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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