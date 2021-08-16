Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da terör operasyonu: 29 gözaltı
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Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da terör operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BATMAN'da aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 9 kişi ile Şırnak'ta 20 kişi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

BATMAN'da aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 9 kişi ile Şırnak'ta 20 kişi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 9-15 Ağustos'ta kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarılan 13'ü, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7'sinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BATMAN'DA HDP'Lİ YÖNETİCİLER DAHİL 9 GÖZALTI

Batman'da da terör soruşturması kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 9 kişi, gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin adreslerine yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgularına başlandı.


- Şırnak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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