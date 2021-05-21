Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi
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Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi

Son dakika haberi: Şırnak ve Batman'da askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak ve Batman'da maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak ve Batman'da maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Saldırının düzenlendiği tesislerde hasar ya da ZAYİAT meydana gelmediği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Alınan tedbirlerle saldırıda zayiat meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir" denildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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