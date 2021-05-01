Son dakika haberi | ŞIRNAK'TAN SINIRA ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ; TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR
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Son dakika haberi | ŞIRNAK'TAN SINIRA ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ; TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: 'PENÇE-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor.

'PENÇE-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise teröristlere ait hedefler, ateş altına alındı. Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak'tan 'Pençe- Yıldırım' ve 'Pençe- Şimşek' operasyonlarının sürdüğü sınıra da onlarca araçla özel birlikler sevk edildi.

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla komando birlikleri, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin barınma alanlarını tarıyor. Teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınaklar, bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilirken, tespit edilen el yapımı patlayıcılar da Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır'dan dün gece kalkan savaş uçaklarıyla Metina ile Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK kampları ateş altına alınırken, İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile de 24 saat esasına göre operasyona destek veriliyor.

Son dakika haberi | ŞIRNAK'TAN SINIRA ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ; TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR
Son dakika haberi | ŞIRNAK'TAN SINIRA ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ; TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR
Son dakika haberi | ŞIRNAK'TAN SINIRA ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ; TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR
Son dakika haberi | ŞIRNAK'TAN SINIRA ÖZEL BİRLİKLER SEVK EDİLDİ; TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi; terör hedefleri yerle bir ediliyor
Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi; terör hedefleri yerle bir ediliyor
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
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