Son dakika haberi... Şırnak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi serbest bırakıldı
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Son dakika haberi... Şırnak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi serbest bırakıldı

19.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:20
Son dakika haberi... Şırnak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi serbest bırakıldı

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttükleri, el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirdikleri ve sosyal medyadan terör propagandasında bulundukları tespit edilenlere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan İ.B, B.K, G.S, İ.I, S.E, S.A ve G.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerle adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı tarihte ilçenin İdil Caddesi'nde bina bahçesine yakılan çakmak gazı tüpünü patlatılmasıyla ilişkili olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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