Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 107 mermi, 29,14 gram metamfetamin, 3,05 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 20 bin 730 paket sigara, 350 puro, 23 cep telefonu, 16 şişe içki 15 kilogram tütün ile 10 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı

Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı

Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı

Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1' tutuklandı - Haberler
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