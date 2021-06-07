Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara, 63 cep telefonu, 50 cep telefonu aksesuarı, 9 çift ayakkabı ve 2 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'sinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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Son dakika haberi | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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