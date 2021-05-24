Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 66 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 6'sı tutuklandı.