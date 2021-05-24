Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 66 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 66 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 66 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 8 bin 138 paket sigara, 719 litre akaryakıt, 453 cep telefonu, 12 kilogram tütün, 40 paket elektronik sigara tütünü ile 520 lira ve 10 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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