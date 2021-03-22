Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 3 bin 515 güneş gözlüğü, 550 paket sigara, 23 şişe içki ve 2 cep telefonu ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan