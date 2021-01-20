Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
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Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi

20.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:13
Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta trafik polisleri araçların kardan kaymasını önlemek için kar temizliği yaptı.

Şırnak'ta trafik polisleri araçların kardan kaymasını önlemek için kar temizliği yaptı.

Şırnak'ta 2 günden bu yana etkisi süren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde önlemler alındı. Bu kapsamda Yeni Mahalle Kavşağı'nda trafik polisleri araçlara zincir ve kar lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Trafik ışıklarında hareket eden araçların caddede biriken kar nedeniyle kaydığını gören polis, küreklerle caddeyi kardan temizledi.

Polislerin bu hareketi sürücüler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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