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Son dakika haberi: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltıŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

ŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 335,16 gram esrar, 34,29 gram eroin, 6,05 gram metamfetamin, 1 adet bong düzeneği, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 1000 adet yavru su kaplumbağası ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından ve 2'si terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

Son dakika haberi: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

Son dakika haberi: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri

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