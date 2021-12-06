Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, silah, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirdi. Operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından 29 Kasım - 05 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 6,63 gram metamfetamin, 4,47 gram eroin, 2,95 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong düzeneği, 3 bin 111 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte çek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 15'i asayiş suçlarından, 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1'i terör suçundan olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.

(Melih Yiğit/ İHA)

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title