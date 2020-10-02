Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

02.10.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:58
Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler M.E, N.Ş, M.Z.E, N.D, N.K, Z.T. ve E.İ. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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