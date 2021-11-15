Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberler... ŞIRNAK'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞIRNAK'ta Pkk ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 8-14 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 3'ü FETÖ iddiasıyla 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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