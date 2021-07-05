Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

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Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 2 şüphelinin ilgili il ve birime teslim edildiği kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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