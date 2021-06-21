Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1'i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 1'i ilgili il ve birimine teslim edildi. 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı