Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
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Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı
24.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:20

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 24 şüpheli gözaltına alınmış; 14 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 7 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 5 bölücü terör örgütü mensubundan 2 bölücü terör örgütü mensubu ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 3 bölücü terör örgütü mensubunun ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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