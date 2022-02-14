Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
AA, Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika habere göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 7-13 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüphelinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.
AA / Faruk Küçük - Güncel