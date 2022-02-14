Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA, Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika habere göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 7-13 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüphelinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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