Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 7-13 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüphelinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.