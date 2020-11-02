Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika habere göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan