Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, 7'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2'sinin de ilgili il birimine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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