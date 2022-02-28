Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.