Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA, Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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