Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika habere göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden biri ilin ildeki birimine teslim edilirken, 13 şüpheli çıkarıldıkları adli hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan