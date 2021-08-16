Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden biri ilin ildeki birimine teslim edilirken, 13 şüpheli çıkarıldıkları adli hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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