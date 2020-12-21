Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 tutuklama
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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 tutuklama

21.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:20
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 tutuklama

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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