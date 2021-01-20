Son dakika haberi | Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi | Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

20.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:41
Son dakika haberi | Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika habere göre Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kalaşnikof silah ve buna ait 143 mühimmat ile 6 şarjör, 4 tabanca ve 48 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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