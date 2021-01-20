Son dakika haberi | Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kalaşnikof silah ve buna ait 143 mühimmat ile 6 şarjör, 4 tabanca ve 48 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan