Son dakika haberi: Şırnak'ta Polis Haftası etkinliği
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Son dakika haberi: Şırnak'ta Polis Haftası etkinliği

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Şırnak'ta Polis Haftası etkinliği

Son dakika haberi: Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve dernek üyeleri 10 Nisan Polis Haftası dolaysıyla İl Emniyet Müdürlüğünde kadın polisleri ziyaret etti.

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Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ve dernek üyeleri 10 Nisan Polis Haftası dolaysıyla İl Emniyet Müdürlüğünde kadın polisleri ziyaret etti.

Atan, ziyarette, kadın polislerle gurur duyduklarını belirterek, Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı.

Polisler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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