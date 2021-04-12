Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Nisan'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli, hakkında soruşturma yürütülen il ekiplerine teslim edildi. 1 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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