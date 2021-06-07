Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 31 Mayıs- 6 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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