Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberi: ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 31 Mayıs- 6 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden