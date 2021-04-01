Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen çoban için tören düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden çoban için tören düzenlendi.