Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen çoban için tören düzenlendi
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Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen çoban için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen çoban için tören düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden çoban için tören düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden çoban için tören düzenlendi.

İlçeye bağlı Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk babası Cemil Kaçar'ın (42) Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze işlemlerinin ardından Kaçar için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Kaçar'ın tabutu askerler tarafından katafalka konuldu, dua edildi.

Törene katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, Kaçar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından Kaçar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'te uğurlandı.

Törene, Kaçar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Cemil Kaçar (42) Silopi Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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