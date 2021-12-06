Son dakika haberi! Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberine göre Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yeniaslanbaşar köyünde öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki İmran Fidan'ın bulunması için vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca ailesi durumu jandarma, Afad ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, köyde kanalizasyon için kazılan 2 metrelik çukurda Fidan'ın cesedini buldu.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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