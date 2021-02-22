Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı

22.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:11
Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı

Bir son dakika haberine göre ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 15-21 Şubat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 15-21 Şubat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 95 fişek, bir miktar uyuşturucu, 3 bin 355 paket kaçak sigara, 40 cep telefonu, 200 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Toygun Ateş İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:23:46. #1.16#
title