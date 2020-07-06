Son dakika haberi | Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 3'ü yakalandı Son dakika haberi: Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, 2 uzun namlulu silah ve silahlara ait 218 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek, 680 paket bandrolsüz sigara, 2 altın küpe, 57 cep telefonu ve 3 bin 480 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 47 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA