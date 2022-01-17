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Son dakika 3. sayfa: Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltıŞIRNAK Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı

ŞIRNAK Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 81 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 22,19 gram eroin, 12,08 gram esrar, 9,95 gram metamfetamin, 1,36 gram kokain, 1 adet bong düzeneği, 13.739 paket kaçak sigara, 1.769 litre kaçak akaryakıt, 200 adet puro, 150 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 27 adet emtia, 20 paket elektronik sigara tütünü, 16 şişe içki, 9 adet cep telefonu, 1 kilogram tütün ve 2 adet Parada Sahtecilik olayında 47 adet sahte para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 63'ü kaçakçılık, 17'si asayiş suçlarından, 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 81 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika 3. sayfa: Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Şırnak'ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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