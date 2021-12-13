Son dakika haberi... Şırnak'ta eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... Şırnak'ta eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Şırnak'ta eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

M.B'nin (35) dün, Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'ndeki evine giderek bıçakla ağır yaraladığı yaklaşık 6 ay önce boşandığı eski eşi Özlem Çopur (32), tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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