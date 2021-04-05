Son dakika haberi! Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Şırnak'ta polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 585 paket sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 cep telefonu, 3 çift spor ayakkabı ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve asayiş ile ilgili Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7'si asayiş, 11'i kaçakçılık, 1'i terör ve 2'si sahtecilik suçundan 21 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:57:12. #1.15#
title