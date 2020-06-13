Son dakika haberi... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de kaydedildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA