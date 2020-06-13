Son dakika haberi... Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
13.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:37
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de kaydedildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA