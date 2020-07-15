Son dakika haberi | Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Son dakika haberi | Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haberine göre Şırnak'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Son dakika haberi | Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:22

Şırnak'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahallede bulunan Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ramazan Tolan ise şehitler için dua etti.

Daha sonra Şırnak Valisi Pehlivan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı şehitlik anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanları andı.

Buradaki programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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