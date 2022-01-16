Son dakika haberi | Şırnak merkezli 3 ilde terör operasyonu: 26 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK'nın faaliyetlerini deşifre edilmesi amacıyla Şırnak merkezli, Adana, Hakkari ve Siirt illerinde operasyon düzenledi.

HAKKARİ (İHA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK'nın faaliyetlerini deşifre edilmesi amacıyla Şırnak merkezli, Adana, Hakkari ve Siirt illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemede 9 kişi tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak ilinin Cizre ve İdil ilçeleri ile Adana, Hakkari ve Siirt illerinde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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