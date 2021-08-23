Son dakika haberi: Şırnak'ın önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şırnak'ın önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Şırnak'ın önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın tanının önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, kanser tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın tanının önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, kanser tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın İdil ilçesi Aksoy köyünde ikamet eden bölgenin sevilen önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, karaciğer kanseri tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cizre Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı ve Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Sabgatullah Anmal'ın babası olan Seyyid Molla Mahmut Anmal, İdil Aksoy köyünden olup Batman Becirman Ehli Beyt soyundan geldiği için 'Seyyid' olarak bilinirdi. Bölgede birçok ilim adamlarının yetişmesine de öncülük eden Anmal, gittiği her yerde cami yapılmasına ve cami yapmasına öncülük ettiği için Seyyid Mahmut Camiye olarak da bilinirdi. Yaklaşık bir aydan bu yana karaciğer kanser tedavisi gören Anmal, tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düşerek 73 yaşında hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinden ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Seyyid Molla Mahmut Anmal, İdil'in Aksoy köyünde çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde dualar eşliğinde defnedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Marcao Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Şırnak'ın önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:10:26. #1.15#

title