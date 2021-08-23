Son dakika haberi: Şırnak'ın önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın tanının önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, kanser tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın tanının önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, kanser tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ın İdil ilçesi Aksoy köyünde ikamet eden bölgenin sevilen önemli kanaat önderlerinden Seyyid Molla Mahmut Anmal, karaciğer kanseri tedavisi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cizre Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı ve Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Sabgatullah Anmal'ın babası olan Seyyid Molla Mahmut Anmal, İdil Aksoy köyünden olup Batman Becirman Ehli Beyt soyundan geldiği için 'Seyyid' olarak bilinirdi. Bölgede birçok ilim adamlarının yetişmesine de öncülük eden Anmal, gittiği her yerde cami yapılmasına ve cami yapmasına öncülük ettiği için Seyyid Mahmut Camiye olarak da bilinirdi. Yaklaşık bir aydan bu yana karaciğer kanser tedavisi gören Anmal, tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düşerek 73 yaşında hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinden ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Seyyid Molla Mahmut Anmal, İdil'in Aksoy köyünde çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde dualar eşliğinde defnedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı