Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta 29 Nisan'da başlayan ve 2 bin 280 personelin katıldığı Eren Cudi-Besta operasyonunda 2 havan, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 roketatar mühimmatı, 1 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 el bombası, 1 tabanca susturucusu, 2 lazermetre, 1 gece görüş dürbünü ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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