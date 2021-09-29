Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ın Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren-13 Cudi-Bestler operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren-13 Cudi-Bestler operasyonu kapsamında terör örgütü Pkk'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler Dereler kırsalını kapsayan Eren-13 Cudi-Besta operasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince operasyon devam ederken, arama ve tarama faaliyeti devam ettiği kaydedildi.

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Muslera Gökhan Töre Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:30:23. #1.17#