Son dakika haberi | "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık"

Gelen son dakika haberine göre Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şırnak genelinde 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık son 18 yılda.

Son dakika haberi |
19.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:26

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şırnak genelinde 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık son 18 yılda. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve daha fazla hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kalabalık bir gurup tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cudi Dağı eteklerindeki yol çalışmalarını gerçekleştiren inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden Şırnak'taki yol yapım ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"BU SALDIRILAR TERÖRİSTLERİN SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Silopi'de yol inşaatında çalışan sivil işçilere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 4 sivil vatandaşın şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birkaç gün önce burada bir terör saldırısı oldu ve maalesef 4 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz, mekanları cennet olsun. Bunlar teröristlerin son çırpınışları, tabi kendileri de bunun farkında. Askerimiz gerekli cevabı misliyle vermektedir" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN HER TARAFINA YATIRIMLARI İLMİK İLMİK İŞLİYORUZ"

Şırnak genelinde 18 yılda 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bizim yaptığımız yollar akar su gibidir gittikleri yerlere canlılık getirir, yeşillik getirir, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir, istihdam sağlar, tüketimi arttırır, ticareti arttırır. O yüzden yaptığımız yatırımlar çok önemli ve ülkemizin her noktasında bu yatırımları ilmik ilmik işliyoruz. Ülkenin her noktasında bir çalışmamız var, bir çabamız var. Bu da halkımızın, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz ve bugün Şırnak'tayız. Şırnak'ı bütün ilçeleriyle, merkeziyle her tarafıyla yaptığımız yatırımları ve bundan sonra planlayacağımız yatırımları ilgililerle birlikte görüşerek tartışarak inşallah en güzel hizmetlere devam edeceğiz. Şuan bulunduğumuz şantiye Şırnak Cizre şantiyesi yıllardır süren bir sıkıntıyı bitirmek üzereyiz, aslında ve yol trafiği açıldı. İnşallah sıcak asfaltı da bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız ve vatandaşlarımıza konforlu bir yol sağlayacağız. Şırnak'ta valimiz ve belediye başkanlarımızla toplantı yaparak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bütün projelerimizi tek tek elden geçirip en iyi hizmetleri vermenin çabası içerisindeyiz. İnşallah devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi ve yeni yapacağımız projeleri beraber istişare ederek onların planlamasını yapacağız" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Şırnak merkeze geçti.

(Abidin Yel/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Selda Bağcan Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:26:51. #1.14#
title