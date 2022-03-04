Son dakika haberi... "Sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan renk: Edirne kırmızısı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın (Rouge d'Adrinople) kullanım alanlarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Edirne kırmızısı" konulu konferans düzenlendi.

TÜ Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman, Edirne kırmızısının farklı coğrafyalarda üretilen değerlerin nasıl dünya kültür mirasına dönüştüğünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Avrupa'da önceleri Türk kırmızısı olarak bilinen rengin Edirneli iki boya ustasından esinlenilerek Edirne kırmızısı olarak anılmaya başladığını anlatan Akman, rengin Sanayi Devrimi sonrası birçok tekstilcinin ve girişimcinin dikkatini çekmeyi başardığını ifade etti.

Edirne kırmızısının "sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan bir hikayenin baş figürü olduğunu dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ilk başta Türk kırmızısı adıyla bilinen Edirne kırmızısı, boyacılarıyla meşhur Edirne'de iki boyacının Fransa'ya götürülmesi sonucu önce Avrupa'da, sonra tüm dünyada büyük bir üne ulaşmıştır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa tekstil piyasasının en önemli figürlerinden biri haline gelen Edirne Kırmızısı, gizemini usta çırak öğretisine dayalı olarak uzun yıllar korumayı başarmıştır.

1700'lü yılların sonlarına doğru Fransa başta olmak üzere İsviçre, Hollanda gibi ülkelerde Edirne kırmızısı ile ilgili üretim yapılabilmesi için izin ilgili meslek odalarından hatta kraliyetlerden izinler alınıyordu. Böylesine peşinden koşulan bir renk için çok fazla endüstriyel casusluk olayı yaşandı."

Akman, TÜ'nün rengin değerini artırmak ve geliştirmek için rengin elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi "rubia tinctorum"un yetiştirme alanlarını genişlettiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katkı ve destekleriyle üniversite olarak rengin kent kimliğine ve kültürüne kazandırılması için çaba sarf ettiklerini belirten Akman, "Yetiştirdiğimiz kök boyadan elde edilen renk pigmentini laboratuvar ortamında inceledik. Bir sonraki aşamada rengi kumaşa basmaya başlayacağız." diye konuştu.