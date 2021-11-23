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Son dakika haberi! Sırbistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 2 ölü, 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Sırbistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 2 ölü, 16 yaralı

Bir son dakika haberine göre Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın 15 kilometre güneyindeki banliyö bölgesi Lestane'deki bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sırbistan devlet televizyonuna göre patlamada en az 2 işçi hayatını kaybederken, en az 16 kişi yaralandı. Patlama sırasında fabrikada 40 civarında kişinin bulunduğu aktarıldı. İlk patlamanın yerel saatle 14.00 sıralarında roket üretim bölümünde meydana geldiği ve patlama sesinin başkentten duyulduğu belirtildi. Fabrikanın otoparkındaki çok sayıda aracın da yandığı, ekiplerin fabrikadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BELGRAD

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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