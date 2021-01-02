Son dakika haberi! SİPARİŞE GÖRE FAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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Son dakika haberi! SİPARİŞE GÖRE FAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

02.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:54
Son dakika haberi! SİPARİŞE GÖRE FAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da oto yedek parça dükkanı işletmecisinin istediği modele göre otomobil farları çalan çete yakalandı.

İstanbul'da oto yedek parça dükkanı işletmecisinin istediği modele göre otomobil farları çalan çete yakalandı. Kendilerine "Anadolu farcıları" dedikleri öğrenilen çetenin, 200 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de son iki ayda otomobil farlarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, çalıntı farların Kartal Topselvi'de bulunan bir oto yedek parça dükkanında satıldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarından diğer şüphelilerin izine de ulaşıldı. Şüphelilerin 11 farklı hırsızlıktan 200 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheli Mustafa B.'nin, dükkanına gelen müşterilerine lazım olan far modelini, diğer şüpheliler Emir B.(19), Hamza Y.(20), ve Mahmut A.(21)'ya ilettiği, şüphelilerin bu siparişlere göre hırsızlık yaptığı öğrenildi. 28 Aralık tarihinde yakalanarak adliyeye sevk edilen dört şüpheliden üçü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dükkan sahibi Mustafa B., adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü

-----------------Hırsızlık anları-Yedek parça dükkanında farlara el konulması-Şüphelilerin adliyeye sevk anı

-Ele geçirilen ürünlerin sergisi


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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